Глава МИД Венгрии Сийярто: БПЛА ВСУ ударил по станции нефтепровода «Дружба» в РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ударили по значимой распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России. Ночная атака возмутила главу Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, он написал об этом Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Венгрия в настоящее время является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Особенно огорчает в этом взгляде новое нападение Украины на трубопровод», — заявил Сийярто. Он подчеркнул, что «Дружба» является важной составляющей энергетической безопасности Венгрии.

Кроме того, венгерский министр призвал Киев не создавать угрозу безопасности энергоснабжения его страны, в частности, не атаковать пути доставки энергии в Венгрию в рамках конфликта, «к которому мы, венгры, не имеем никакого отношения».

Прошлую атаку на нефтепровод в марте 2025 года признали в Генштабе ВСУ. Тогда были зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» в Орловской области РФ.