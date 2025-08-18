Экономика
Поставки российской нефти в Венгрию остановились

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил об остановке поставок нефти из РФ после атаки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Венгрия перестала получить российскую нефть по нефтепроводу после того, как Украина атаковала трансформаторную станцию, работающую на маршруте. Об этом заявил глава МИД европейской республики Петер Сийярто, передает Reuters.

Причиной проблемы стала атака беспилотника на трансформаторную станцию трубопровода. По словам Сийярто, он обсудил этот вопрос с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным. Тот заверил, что восстановление станции ведется, но пока нет ясности, когда прокачка возобновится.

На прошлой недели Сийярто заявил, что Венгрию огорчил удар Вооруженных сил Украины по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области.

Он напомнил, что Будапешт остается основным поставщиком электроэнергии на Украину, когда та обращается к импорту, «Дружба» является важной составляющей энергетической безопасности Венгрии.

Ранее в крупнейшей нефтяной компании Венгрии MOL рассказали, что думают над восстановлением нефтепровода из Одессы, чтобы получать поставляемое танкерами в украинский порт сырье. Такая схема позволит отказаться от закупок российской нефти, из-за которых Будапешт постоянно подвергается давлению со стороны Евросоюза.

