Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 18 августа 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали атаку ВСУ по ведущему в Венгрию нефтепроводу

Захарова: Украина не остановится в своих террористических атаках
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия предупреждала мировое сообщество, что Украина не остановится в своих террористических атаках. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ведущему в Венгрию нефтепроводу прокомментировала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, (...) что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и, как поганая зараза, расползется по всему миру», — заявила дипломат.

Она напомнила, что при поддержке Киева в Африке были совершены теракты, а в Европе Украиной был создан черный рынок оружия.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия перестала получать российскую нефть по нефтепроводу в результате ударов ВСУ по трансформаторной станции, работающей на маршруте. По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, восстановление станции ведется, но пока нет ясности, когда прокачка возобновится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты с дальностью 3000 километров. На что способна «Фламинго»?

    В пассажирском самолете сработала сигнализация в небе над Россией

    Москвич избил битой прохожего из-за сигареты

    В России захотели ввести сокращенный рабочий день для мужчин с одной целью

    Гоблин раскрыл отношение к мату и назвал его тайным языком

    У известного актера нашли многотысячный долг перед налоговой

    Стеснявшаяся покидать дом из-за размера лба женщина показала лицо после его уменьшения

    Шансы на мирное соглашение по Украине до конца года оценили

    Раскрыта причина выбора бывшего подполковника СБУ в качестве жертвы террористов

    В Германии призвали к примирению с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости