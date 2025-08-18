В МИД прокомментировали атаку ВСУ по ведущему в Венгрию нефтепроводу

Захарова: Украина не остановится в своих террористических атаках

Россия предупреждала мировое сообщество, что Украина не остановится в своих террористических атаках. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ведущему в Венгрию нефтепроводу прокомментировала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, (...) что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и, как поганая зараза, расползется по всему миру», — заявила дипломат.

Она напомнила, что при поддержке Киева в Африке были совершены теракты, а в Европе Украиной был создан черный рынок оружия.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия перестала получать российскую нефть по нефтепроводу в результате ударов ВСУ по трансформаторной станции, работающей на маршруте. По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, восстановление станции ведется, но пока нет ясности, когда прокачка возобновится.