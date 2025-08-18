Названы последствия удара ВСУ по ведущему в Венгрию нефтепроводу

Политолог Жарихин: Украине не светит вступление в ЕС из-за атаки на нефтепровод

Складывается впечатление, что Украине точно не светит вступление в Европейский союз, заявил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Таким образом он описал в беседе с «Лентой.ру» последствия для страны после ее атаки на ведущий в Венгрию нефтепровод.

«Это еще один камешек, так сказать, в копилку камешков по поводу Украины, которые есть у венгерского президента, и в обозримом будущем складывается впечатление, что уж точно вступление в Европейский союз Украине не светит. Россия же придет на помощь Венгрии для передачи им энергоресурсов», — поделился политолог.

Ранее стало известно, что Венгрия перестала получить российскую нефть по нефтепроводу после того, как Украина атаковала трансформаторную станцию, работающую на маршруте. Об этом сообщил глава МИД европейской республики Петер Сийярто.

На прошлой неделе он заявлял, что Венгрию огорчил удар Вооруженных сил Украины по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области. Сийярто напомнил, что Будапешт остается основным поставщиком электроэнергии на Украину, когда та обращается к импорту.