Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 18 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия удара ВСУ по ведущему в Венгрию нефтепроводу

Политолог Жарихин: Украине не светит вступление в ЕС из-за атаки на нефтепровод
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Складывается впечатление, что Украине точно не светит вступление в Европейский союз, заявил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Таким образом он описал в беседе с «Лентой.ру» последствия для страны после ее атаки на ведущий в Венгрию нефтепровод.

«Это еще один камешек, так сказать, в копилку камешков по поводу Украины, которые есть у венгерского президента, и в обозримом будущем складывается впечатление, что уж точно вступление в Европейский союз Украине не светит. Россия же придет на помощь Венгрии для передачи им энергоресурсов», — поделился политолог.

Ранее стало известно, что Венгрия перестала получить российскую нефть по нефтепроводу после того, как Украина атаковала трансформаторную станцию, работающую на маршруте. Об этом сообщил глава МИД европейской республики Петер Сийярто.

На прошлой неделе он заявлял, что Венгрию огорчил удар Вооруженных сил Украины по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области. Сийярто напомнил, что Будапешт остается основным поставщиком электроэнергии на Украину, когда та обращается к импорту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    В российском регионе сгорело кладбище

    Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

    В Киев приедет делегация США

    Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

    Звезда «Секса в большом городе» призналась в безразличии к критике сериала

    Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

    Apple откажется от iPhone 18

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости