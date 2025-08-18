Сибига посоветовал Венгрии направлять жалобы Москве после обстрела нефтепровода

Венгрии стоит направлять свои жалобы и угрозы «своим друзьям» в Москве после обстрела ведущего в республику нефтепровода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал глава МИД Украины Андрей Сибига в X.

«В Венгрии в течение многих лет говорили, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагала все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. (...) Теперь вы можете отправлять свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве», — написал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия перестала получать российскую нефть по нефтепроводу в результате ударов ВСУ по трансформаторной станции, работающей на маршруте. По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, восстановление станции ведется, но пока не ясно, когда прокачка возобновится.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не остановится в своих террористических атаках. Она напомнила, что Киев замешан в терактах в Африке и созданию черного рынка оружия в Европе.