Сийярто: Остановившаяся из-за атаки ВСУ «Дружба» возобновила поставки нефти

Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию возобновился после двухдневного перерыва. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он сообщил, что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативный ремонт поврежденной инфраструктуры.

После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были восстановлены в последние несколько минут Петер Сийярто Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

По его словам, Будапешт ожидает, что Украина впредь не предпримет подобных атак на нефтепровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжение Венгрии. «Эта не наша война, оставьте нас в покое!» — подчеркнул он.

Беспилотник ВСУ атаковал трансформаторную станцию трубопровода

18 августа Сийярто сообщил, что Венгрия перестала получать российскую нефть по нефтепроводу после того, как Украина атаковала трансформаторную станцию, работающую на маршруте.

Сийярто ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге, попытавшемуся оправдать нападение ВСУ на трубопровод и посоветовавшему ему «жаловаться на россиян».

Факт первый: Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Это отвечает интересам Венгрии Петер Сийярто Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

По словам главы ведомства, поставки российской нефти в Венгрию регулярно прекращаются именно из-за украинских нападений, а это противоречит интересам Будапешта.

На прошлой неделе министр заявлял, что Венгрию огорчил удар Вооруженных сил Украины по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области.

Венгрия в настоящее время является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Особенно огорчает в этом взгляде новое нападение Украины на трубопровод Петер Сийярто Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

В марте Украина также атаковала трубопровод «Дружба». Инцидент произошел в ночь на 11 марта. После проведения ремонтных работ на поврежденном участке поставки российской нефти по этому маршруту возобновились.

Еще одна страна Европы перестала получать нефть по «Дружбе»

Поставки российской нефти по трубопроводу с Украины в Словакию были прерваны из-за перебоев с электроснабжением. Как заявили представители компании Mero, оператора чешского участка «Дружбы», перебоев с поставками нефти в Чехию не было благодаря наличию достаточных эксплуатационных резервов в Словакии.

В начале марта транзит сырья из РФ в Чехию был приостановлен на фоне проблем с оплатой из-за американских санкций. В результате нефтеперерабатывающему заводу Unipetrol пришлось обратиться за помощью к властям республики. В правительстве Чехии в итоге согласились выделить из госрезервов 330 тысяч тонн нефти.

По итогам 2024 года Чехия через трубопровод «Дружба» импортировала 42 процента от общего объема закупленной нефти, или всего 2,7 миллиона тонн. Однако в июле 2025-го стало известно, что Евросоюз отменил разрешение для Чехии покупать российскую нефть.