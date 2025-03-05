Чешские НПЗ запросили нефть из резервов после остановки поставок из России

Hospodářské noviny: НПЗ Чехии просят нефть из резервов из-за проблем с «Дружбой»

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии запросили нефть из государственных резервов на фоне второй за последние месяцы остановки поставок российского сырья по нефтепроводу «Дружба», о чем стало известно накануне. Об этом сообщает Hospodářské noviny.

Пресс-секретарь оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл указал, что производство автомобильного топлива на обоих заводах пока идет в полном объеме, но для обеспечения бесперебойного снабжение компания хотела бы перестраховаться.

Ранее глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек, сообщивший о прекращении прокачки, отмечал, что недостатка в сырье для нужд чешских компаний и домохозяйств нет. Если решение проблемы затянется, страна может начать получать сырье по итальянскому нефтепроводу TAL+, который технически готов. Причина нынешней остановки не указывается.

В январе премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил о завершении модернизации Трансальпийского трубопровода (TAL), что позволит республике постепенно сокращать поставки из России. Политик подчеркнул, что реализация проекта больше не позволит Москве шантажировать страну поставками энергоносителей, хотя окончательно отказываться от нефти из России Прага пока не хочет.

В декабре 2024 года, когда поставки останавливались на пару дней, эксперты предполагали, что проблемы могли возникнуть на стороне Украины из-за неисправности инфраструктуры. При этом Киев о планах блокировать поставки не сообщал.