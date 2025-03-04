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16:47, 4 марта 2025Экономика

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Чехию остановились

Чехия сообщила об остановке поставок российской нефти по «Дружбе»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Чехию снова остановилась, однако угрозы дефицита сырья нет, справиться с перебоями позволяют государственные резервы. Об этом в интервью местной телекомпании рассказал министр промышленности и торговли европейской республики Лукаш Влчек, сообщает Reuters.

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовились к ситуации, поэтому имеющегося сырья достаточно для нужд домохозяйств и компаний. Причину остановки чиновник не назвал.

В декабре прошлого года Чехия уже сообщала о прекращении поставок российской нефти. Тогда восстановление прокачки заняло около двух суток. В качестве возможной причины эксперты называли технические проблемы на стороне Украины. Представитель «Транснефти» указал, что поставки в пределах российской территории осуществляются в штатном режиме. При этом Киев не заявлял о планах останавливать транзит и не имеет претензий к характеру закупок европейских стран.

В конце января премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что республика со второго квартала текущего года намерена увеличить поставки нефти по Трансальпийскому нефтепроводу (TAL) для долгожданного освобождения от «шантажа Москвы». Тем не менее Прага пока не намерена полностью прекращать закупки российского сырья.

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