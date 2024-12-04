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17:00, 4 декабря 2024Экономика

Названа возможная причина прекращения поставок в Чехию нефти по «Дружбе»

Аналитик Юшков: неполадки на Украине могли остановить поставки нефти в Чехию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Васильев / Коммерсантъ

Прекращение поставок в Чехию российской нефти по трубопроводу «Дружба» могло быть вызвано неполадками на стороне Украины. Об этом заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, его слова приводит «Абзац».

Эксперт предположил, что проблемы могли возникнуть на части нефтепровода, идущей по территории Украины. Он уверен, что российская сторона не могла принять решение о прекращении поставок сырья в Чехию в одностороннем порядке. По мнению эксперта, основная причина приостановки транзита топлива в европейскую страну носит технический характер.

Юшков напомнил, что трубопровод проходит из России в Белоруссию, а затем сворачивает на Украину. Эта страна обладает протяженным участком. Только затем топливо поступает на территорию стран Евросоюза (ЕС), включая Венгрию и Словакию. Если причина приостановки транзита действительно кроется в неполадках на украинском участке «Дружбы», то эту проблему удастся решить в сжатые сроки, допустил Юшков. «Я не думаю, что это долгосрочная история, и мы прекращаем подавать в Чехию нефть», — резюмировал эксперт.

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О приостановке поставок в Чехию российской нефти по трубопроводу «Дружба» ранее заявил министр промышленности и торговли европейской страны Лукаш Влчек. При этом ему неизвестна конкретная причина остановки транзита сырья. В компании «Транснефть» указали, что поставки по нефтепроводу в пределах российской территории осуществляются в штатном режиме.

До недавнего времени российское топливо поступало в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», которая не подпадает под санкции Евросоюза. По итогам 2023 года европейская страна закупила у РФ рекордные более чем за десять лет объемы углеводородов. Однако с 2025-го власти Чехии планируют отказаться от их приобретения. К этому времени, как ожидается, будет достроен нефтепровод IKL, который свяжет страну с трансальпийским нефтепроводом TAL в немецком городе Ингольштадт.

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