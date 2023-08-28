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16:32, 28 августа 2023Экономика

Европейская страна назвала срок отказа от российской нефти

В Чехии признали невозможность немедленного отказа от российской нефти

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела признал, что страна сейчас не может отказаться от поставок российской нефти. По его словам, которые приводит ТАСС, сделать это получится только после окончания строительства нефтепровода IKL, который свяжет Чехию с трансальпийским нефтепроводом TAL в немецком городе Ингольштадт.

«После окончания реализации проекта [нефтепровода] TAL+ и значительного повышения мощности Трансальпийского нефтепровода (TAL) станет возможным завершить все поставки по нефтепроводу "Дружба" из России», — уточнил Сикела.

Европейский нефтепровод TAL соединяет немецкий город с расположенным на северо-востоке Италии Триестом, куда ежегодно прибывают около 400 нефтяных танкеров. Строительство IKL, на которое выделено около 80 миллионов долларов, должно завершиться в 2025 году. Предполагается, что после ввода его в строй Чехия начнет получать на четыре миллиона тонн нефти в год больше.

Ранее похожие сроки отказа страны от поставок нефти из России называл Зденек Дундра, директор государственной компании Mero, оператора чешских участков нефтепроводов TAL.

С 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти. При этом Чехии, Словакии и Венгрии разрешено продолжать импорт, ведущийся по южной ветке трубопровода «Дружба». Более того, доля России в закупках нефти Чехией в 2023 году выросла с 56 до 65 процентов.

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    Дмитрий Воронин
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