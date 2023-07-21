Чехия назвала срок отказа от российской нефти

Чехия заявила о планах импортировать нефть из России до 2025 года

Чехия планирует импортировать российскую нефть до тех пор, пока не найдет альтернативный источник поставок. Об этом со ссылкой на заявление технического директора государственной компании Mero, являющейся оператором чешских участков нефтепроводов TAL, Зденека Дундру в чешской газете Pravo пишет ТАСС.

Отказ от поставок из России может произойти в начале 2025 года, когда завершится расширение мощностей трансальпийского нефтепровода TAL. «Чехия сможет получать российскую нефть до того времени, пока не найдет ей замену», — сказал Дундру, отметив, что исключения из санкций Евросоюза на импорт из России будут действовать для страны, пока мощности TAL не будут увеличены.

Пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка также подтвердил, что страна будет получать российскую нефть до окончания модернизации нефтепровода TAL. После расширения мощностей пропускная способность трубопровода может увеличиться до 7-8 миллионов тонн ежегодно. При этом расходы на проведение работ оцениваются в 1,6 миллиарда крон (74 миллиона долларов).

Изначально исключения из санкций ЕС для Чехии были сделаны до 2024 года. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в городах Литвинов и Кралупи-над-Влтавоу по большей части используют российскую нефть, в прошлом году 56 процентов сырья из 7,4 миллиона тонн было получено ими именно из России. К 2025 году эти НПЗ собираются переориентировать на трубопроводную нефть, поступающую по TAL.

С 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти. Однако несколько стран Европы продолжают импортировать трубопроводную нефть из России. Сейчас сырье таким способом получают Чехия, Словакия и Венгрия по южной ветке трубопровода «Дружба». Это единственный маршрут для российской нефти в Европу.