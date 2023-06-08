Стало известно о росте доли России в импорте нефти Чехией

Ekonomický deník: доля России в чешском импорте нефти выросла в 2023 году до 65%

Доля России в импорте нефти Чехией в 2023 году выросла с 56 до 65 процентов. Об этом пишет Ekonomický deník.

Издание отмечает, что республике удалось почти полностью избавиться от зависимости от газа из России — более 80 процентов газа Чехия теперь закупает в Норвегии, а на долю России приходится менее 10 процентов импорта.

«Однако в ситуации с нефтью наблюдается обратная тенденция — доля сырой нефти из России выросла за первые четыре месяца этого года с 56 до 65 процентов», — говорится в сообщении.

В то же время цены на топливо в стране снижаются. За январь-апрель Чехия импортировала на 8 процентов больше сырья — поставки достигли 2,31 миллиона тонн. За них она заплатила на 18,6 процента меньше в годовом выражении — 24,8 миллиарда чешских крон. Стоимость импорта газа с января по апрель снизилась на 48 процентов год к году, до 29,7 миллиарда крон.

12 мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложил официально прекратить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу в рамках 11 пакета антироссийских санкций. Однако принятие такого решения потребует согласия всех стран-членов ЕС. Агентство уточняло, что в силе останутся исключения, разрешающие поставки российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию.