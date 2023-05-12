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14:43, 12 мая 2023Экономика

В Европе предложили прекратить часть поставок нефти из России по «Дружбе»

Bloomberg: ЕС предложил прекратить поставки нефти из России по «Дружбе» в ФРГ и Польшу

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Европейский союз предложил официально прекратить поставки российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу, решение станет частью 11-го пакета антироссийских санкций ЕС. Об этом со ссылкой на официальные документы пишет Bloomberg.

Двум странам ранее было разрешено отступить от санкций и продолжать получать нефть по северному участку трубопровода «Дружба». Теперь, согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, в Евросоюзе решили устранить это исключение, введенное после запрета большей части импорта российской нефти в июне прошлого года. Такой шаг станет в большей степени символическим, так как и Польша, и Германия ранее уже прекратили закупать сырую нефть из России по трубопроводу, выполнив данные ранее обещания.

При этом включение инициативы в 11-й пакет санкций потребует согласия всех членов ЕС, из-за чего решение могут изменить, так как обсуждение нового раунда ограничений еще продолжается. Польша настаивала на введении санкций в отношении северного маршрута «Дружба», так как в противном случае Варшаве было бы юридически сложно расторгнуть свои контракты и выполнить свое обещание прекратить импорт российской нефти. Страна разорвала свой последний договор на поставку после того, как Россия приостановила отгрузки в феврале 2023 года.

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Исключения, разрешающие поставки российской нефти через южную ветку линии, которая снабжает Венгрию, Словакию и Чехию, останутся в силе. Поставки в эти три страны через «Дружбу» в 2022 году в среднем составляли около 290 тысяч баррелей в день, в этом году объем немного снизился. Германия и Польша за тот же период импортировали в среднем около 480 тысяч баррелей в день.

После прекращения импорта из России через «Дружбу» прошло небольшое количество казахстанской нефти. О запрете таких поставок речи не идет, поскольку Евросоюз разрешает импорт из третьих стран даже в случае транзита нефти через Россию.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на закупки российской нефти с доставкой по морю. Оно не затрагивало трубопроводные поставки по «Дружбе», при этом многие страны блока пообещали прекратить их в 2023 году. Параллельно с этим с указанной даты начал действовать потолок цен на топливо на уровне 60 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что все страны Евросоюза согласились с ужесточением энергетических санкций против России. Против этого решения не высказались даже те государства, которым был «выгоден незадекларированный импорт российской нефти».

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