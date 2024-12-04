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14:15, 4 декабря 2024Экономика

В Чехии заявили о прекращении поставок российской нефти по «Дружбе»

В Чехии заявили о прекращении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба»
Дмитрий Воронин

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Чешский министр промышленности и торговли Лукаш Влчек заявил, что страна по неизвестным причинам перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом со ссылкой на новостной портал Novinky сообщает ТАСС.

По словам чиновника, власти Чехии в связи со сложившейся ситуацией «находятся в контакте со всеми существенными акторами». При этом в «Транснефти» указали, что поставки по нефтепроводу в пределах российской территории осуществляются штатно.

Чехия, как и Венгрия со Словакией получают российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС. Страна, купившая в прошлом году рекордные за более чем 10 лет объемы углеводородов из РФ, планирует отказаться от их приобретения в 2025 году, когда, как ожидается, будет достроен нефтепровод IKL, который свяжет страну с трансальпийским нефтепроводом TAL в немецком городе Ингольштадт.

Несколько дней назад стало известно об обнаружении утечки на западном участке «Дружбы», в Польше. Причину происшествия не называли. На время ремонта поставки нефти в ФРГ продолжили по одной из двух веток нефтепровода, писал «Интерфакс».

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