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18:56, 11 сентября 2023Экономика

Европейская страна рекордно закупилась нефтью из России

Prague Monitor: Чехия импортирует рекордный с 2012 года объем нефти из России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доля российской нефти, поступившей в Чехию в 2023 году по нефтепроводу «Дружба», стала рекордной по крайней мере с 2012 года, пишет портал Prague Monitor.

Чешские журналисты поделились таким выводом после заявления пресс-секретаря компании-оператора чешских нефтепроводов Mero Барборы Путцовой. Доля закупок выросла с 56 процентов в 2022 году до 65 процентов в текущем.

С 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти. При этом Чехии, Словакии и Венгрии разрешено продолжать импорт, ведущийся по южной ветке трубопровода «Дружба».

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела признал, что страна сейчас не готова отказаться от поставок российской нефти и сможет сделать это только после окончания строительства нефтепровода IKL, который свяжет Чехию с трансальпийским нефтепроводом TAL в немецком городе Ингольштадт. Работы, на которые выделено около 80 миллионов долларов, должны завершиться в 2025 году. Предполагается, что после ввода его в строй Чехия начнет получать на четыре миллиона тонн нефти в год больше.

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    Дмитрий Воронин
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