Премьер-министр Фиала: Чехия увеличит поставки в обход РФ по нефтепроводу TAL

Чехия увеличит поставки нефти в обход России по нефтепроводу TAL. О намерениях европейской страны заявил премьер-министр Петр Фиала, его цитирует Reuters.

Оператор планирует увеличивать поставки по Трансальпийскому нефтепроводу, который проходит от Северо-Восточной Италии до Южной Германии, со второго квартала. Этот маршрут обеспечивает сырьем шесть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе предприятие Фобурский в Германии, от которого нефть поступает в Чехию.

По словам Фиалы, прокачка нефти по TAL позволит добиться долгожданного освобождения от «шантажа Москвы», однако окончательно обрывать связи Прага пока не спешит. Увеличение мощности TAL обеспечит Чехию дополнительными четырьмя миллионами тонн нефти, в результате чего страна сможет импортировать до восьми миллионов тонн углеводородов в год и полностью закроет потребности в сырье.

В настоящий момент Чехия (а также Венгрия и Словакия) получает нефть из РФ по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС. В декабре прошлого года в стране сообщили об остановке поставок российской нефти, которая продлилась около двух суток. Среди возможных причин паузы называли технические проблемы на стороне Украины.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, отказываться от поставок по «Дружбе» Чехии экономически невыгодно. У страны еще действуют старые контракты, а местные НПЗ настроены именно под российский сорт Urals еще с советских времен, при этом они расположены на конце нефтепровода.