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08:25, 15 января 2025Экономика

В Чехии заявили о готовности обойтись без нефти из России

Фиала: Чехия готова полноценно перейти на поставки нефти по западному маршруту
Дмитрий Воронин

Фото: Magdalena Henkel / dpa / Global Look Press

Чехия готова полноценно перейти на поставки нефти по западному маршруту трансальпийского трубопровода TAL и подключенного к нему нефтепровода IKL в случае прекращения поставок топлива из России. Соответствующие заявления премьер-министра страны Петра Фиалы приводит ТАСС.

По словам политика, увеличение мощности TAL обеспечит Чехию дополнительными четырьмя миллионами тонн нефти, в результате чего страна сможет импортировать до восьми миллионов тонн углеводородов в год и полностью закроет потребности.

На прошлой неделе украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» останавливать не планируется, поскольку такой шаг стал бы прямым нарушением договоренностей с Евросоюзом. До этого представители украинских властей допускали противоречивые высказывания о возможности прекращения поставок.

Чехия, как и Венгрия со Словакией получает нефть из РФ по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС. О планах отказаться от нее в 2025-м в стране заявляли и ранее.

В декабре прошлого года в Чехии сообщили об остановке поставок российской нефти. При этом в «Транснефти» указали, что поставки по нефтепроводу в пределах российской территории осуществляются штатно. Спустя двое суток прокачка возобновилась. Среди возможных причин паузы называли технические проблемы на стороне Украины.

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