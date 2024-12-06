В Чехии сообщили о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

Чешский оператор MERO сообщил о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

Спустя двое суток поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» возобновились. Об этом сообщил трубопроводный оператор республики MERO.

Прокачка по трубе, проходящей через Украину, остановилась в среду, 4 декабря. Чехия продолжала получать сырье через другие трубопроводы, но на «Дружбу» приходится 58 процентов от всех поставок.

Управляющая двумя нефтеперерабатывающими заводами в Чехии Unipetrol попросила госуправление материальных резервов республики заранее согласовать возможные поставки нефти в кредит на случай продолжительного сбоя. В свою очередь, в «Транснефти» сообщили, что прокачка проходит в штатном режиме.

Официально причина приостановки не сообщалась. В частности, министр промышленности и торговли европейской страны Лукаш Влчек указывал, что ему такая информация недоступна.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что проблема могла возникнуть на стороне Украины, однако она была не политического, а технического характера.

Со следующего года Чехия собирается отказаться от закупок нефти по «Дружбе». Заместить выпадающие объемы страна хочет с помощью строящегося нефтепровода IKL, который свяжет страну с трансальпийским нефтепроводом TAL.