В Чехии не увидели проблемы в заявлениях Украины об остановке транзита нефти

Чешский посол заявил, что Украина не впервые говорит об остановке транзита нефти

Возможная остановка транзита российской нефти с 1 января 2025 года, заявления о которой прозвучали в пятницу, 30 августа, в Киеве, не станет проблемой для Чехии. Соответствующий комментарий посла республики по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки приводит Reuters.

Дипломат напомнил, что украинцы не в первый раз говорят о прекращении транзита, и охарактеризовал перспективу дальнейшего развития событий словом «посмотрим».

Ранее в пятницу советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сначала заявил, что транзит нефти из РФ через территорию Украины будет прекращен с 1 января 2025 года, а затем фактически опроверг собственные слова, подчеркнув, что страна будет выполнять контрактные обязательства, в соответствии с которыми транзит должен продолжаться до 1 января 2030 года.

Чехия, Венгрия и Словакия получают российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС. В середине июля Украина остановила поставки нефти от компании «Лукойл», из-за чего под блокировку попало около трети российского импорта нефти в Венгрию и порядка 45 процентов — в Словакию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев получил указание о прекращении транзита из Брюсселя. По его словам, на это указывает отсутствие реакции ЕС на действия Украины.

Чехия, купившая в прошлом году рекордные за более чем 10 лет объемы российской нефти, планирует отказаться от приобретения в РФ углеводородов в 2025 году, когда, как ожидается, будет достроен нефтепровод IKL, который свяжет страну с трансальпийским нефтепроводом TAL в немецком городе Ингольштадт.