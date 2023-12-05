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15:42, 5 декабря 2023Экономика

Европейская страна попросила разрешения продолжить покупать нефть из России

В Словакии заявили о попытках продлить исключение нефти из РФ из санкций Европы
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Словакия попросила разрешения продолжить покупать нефть из России. Об попытках продлить исключение энергоресурсов из РФ из-под запрета заявил глава МИД европейской страны Юрай Бланар, его слова приводит РИА Новости.

«Мы стараемся продлить исключение для Slovnaft на один год, речь идет о продуктах как для Чехии, Украины, так и для нас», — заявил дипломат.

По словам Бланара, отмена разрешения на получение энергоресурсов из России серьезно повлияет на республику и может привести к разгону инфляции. Ранее о необходимости продлить исключение российской нефти из европейского санкционного списка заявил спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини. Эта мера необходима, чтобы не допустить дестабилизации поставок нефтепродуктов во всем регионе: на перевод инфраструктуры на использование нефти, отличной от российской, потребуется время, объяснил он.

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Летом 2023 года продлить исключение из санкций российской нефти для энергетической компании MOL попросила Венгрия. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петера Сийярто, входящей в группу MOL нефтяной компании Slovnaft, которая торгует продуктами переработки российской нефти в Чехии, также потребуется немало времени, чтобы перестроить производство.

Венгрия, Словакия и Чехия получают российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС. Летом страны договорились о строительстве общего нефтепровода, по которому энергоресурсы из трубопровода «Дружба» будут транзитом через Венгрию поступать сербским потребителям.

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      Вячеслав Агапов
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