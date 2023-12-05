Европейская страна попросила разрешения продолжить покупать нефть из России

В Словакии заявили о попытках продлить исключение нефти из РФ из санкций Европы

Словакия попросила разрешения продолжить покупать нефть из России. Об попытках продлить исключение энергоресурсов из РФ из-под запрета заявил глава МИД европейской страны Юрай Бланар, его слова приводит РИА Новости.

«Мы стараемся продлить исключение для Slovnaft на один год, речь идет о продуктах как для Чехии, Украины, так и для нас», — заявил дипломат.

По словам Бланара, отмена разрешения на получение энергоресурсов из России серьезно повлияет на республику и может привести к разгону инфляции. Ранее о необходимости продлить исключение российской нефти из европейского санкционного списка заявил спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини. Эта мера необходима, чтобы не допустить дестабилизации поставок нефтепродуктов во всем регионе: на перевод инфраструктуры на использование нефти, отличной от российской, потребуется время, объяснил он.

Летом 2023 года продлить исключение из санкций российской нефти для энергетической компании MOL попросила Венгрия. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петера Сийярто, входящей в группу MOL нефтяной компании Slovnaft, которая торгует продуктами переработки российской нефти в Чехии, также потребуется немало времени, чтобы перестроить производство.

Венгрия, Словакия и Чехия получают российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС. Летом страны договорились о строительстве общего нефтепровода, по которому энергоресурсы из трубопровода «Дружба» будут транзитом через Венгрию поступать сербским потребителям.