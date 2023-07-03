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19:07, 3 июля 2023Экономика

Европейская страна захотела сохранить особые отношения с российской нефтью

Венгерской MOL могут продлить на год разрешение торговать российскими нефтепродуктами

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Венгрия предложила Евросоюзу продлить на год для ее энергетической компании MOL исключение из санкций, подразумевающее разрешение продолжить торговлю нефтепродуктами из российского сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петера Сийярто. Их совместную со словацким коллегой Мирославом Влаховским пресс-конференцию транслировал телеканал М1.

Как объяснил Сийярто, у входящей в группу MOL нефтяной компании Slovnaft такое разрешение действует до конца 2023 года. Словацкая компания торгует продуктами переработки российской нефти в Чехии и, несмотря на «инвестиции в сотни миллионов евро», чтобы сделать нефтеперерабатывающий завод в столице Словакии Братиславе способным перерабатывать нефть из других источников потребуется еще год.

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С 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти, а с 5 февраля текущего года под запретом и торговля нефтепродуктами из российского сырья. Венгрия добилась временного исключения из этих запретов, но MOL вынуждена переводить свои предприятия с российской нефти марки Urals на другое сырье. На это, по предварительным оценкам, потребуется три года и до 700 миллионов долларов.

Венгрия, Словакия и Чехия продолжают получать российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», которая не подпадает под санкции ЕС, но ищут другие источники и маршруты поставок. Ранее сообщалось, что Венгрия и Сербия договорились о строительстве общего нефтепровода, по которому российская нефть из трубопровода «Дружба» будет транзитом через Венгрию поступать сербским потребителям.

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    Платон Щукин
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