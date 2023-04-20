Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:42, 20 апреля 2023Экономика

Венгрия подтвердила планы по строительству трубопровода в Сербию

Венгрия и Сербия договорились о строительстве трубопровода для поставок нефти из России

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Венгрия и Сербия договорились о строительстве общего нефтепровода. Ранее озвученные планы двух стран подтвердил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

По новому маршруту российская нефть из трубопровода «Дружба» будет транзитом через Венгрию поступать сербским потребителям. Трубу проложат между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом. Переговоры между национальными компаниями MOL и Transnafta еще ведутся, соглашение может быть подписано на сербско-венгерском саммите в июне, уточнил Сийярто.

Трубопроводные поставки российской нефти в Евросоюз не попадают под эмбарго, введенное в декабре, однако Совет ЕС допускал, что может запретить их позже. Ранее глава венгерского МИД сообщал, что строительство нефтепровода в Сербию может обойтись в 100 миллионов евро и занять от полутора до двух лет.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Шеридан Ферри в ответ на планы стран построить нефтепровод предупреждал, что поставки такого рода запрещены. Страны ЕС, получившие в исключительном порядке возможность сохранить поставки российской нефти по трубам, не могут сами перепродавать ее в другие государства в ЕС и за его пределами, объяснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Набиуллина предупредила об опасности резких скачков цен
В Киргизии призвали развивать государственный язык на кириллице
В России предложили запустить новый вид льготной ипотеки
Путин высказался об отправившихся в зону СВО чиновниках
Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева в работе на Россию
Унесенная течением 17-летняя девушка провела 22 часа на доске в открытом океане
Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман
Власти Судана оценили вероятность политической миграции в Россию
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.