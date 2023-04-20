Венгрия подтвердила планы по строительству трубопровода в Сербию

Венгрия и Сербия договорились о строительстве трубопровода для поставок нефти из России

Венгрия и Сербия договорились о строительстве общего нефтепровода. Ранее озвученные планы двух стран подтвердил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

По новому маршруту российская нефть из трубопровода «Дружба» будет транзитом через Венгрию поступать сербским потребителям. Трубу проложат между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом. Переговоры между национальными компаниями MOL и Transnafta еще ведутся, соглашение может быть подписано на сербско-венгерском саммите в июне, уточнил Сийярто.

Трубопроводные поставки российской нефти в Евросоюз не попадают под эмбарго, введенное в декабре, однако Совет ЕС допускал, что может запретить их позже. Ранее глава венгерского МИД сообщал, что строительство нефтепровода в Сербию может обойтись в 100 миллионов евро и занять от полутора до двух лет.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Шеридан Ферри в ответ на планы стран построить нефтепровод предупреждал, что поставки такого рода запрещены. Страны ЕС, получившие в исключительном порядке возможность сохранить поставки российской нефти по трубам, не могут сами перепродавать ее в другие государства в ЕС и за его пределами, объяснил он.