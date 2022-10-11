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Европа указала Венгрии на изъян в ее нефтяном плане

В ЕК заявили, что страны ЕС не могут реэкспортировать российскую нефть

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Страны Европейского союза, получившие в исключительном порядке возможность сохранить поставки российской нефти по трубам, не могут сами перепродавать ее в другие государства в ЕС и за его пределами, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Шеридан Ферри. Его слова цитирует РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал намерение Венгрии построить трубопровод, который позволит поставлять в Сербию сырье из нефтепровода «Дружба». Изъян в плане связан с существующими юридическими ограничениями в рамках санкций.

«Страны ЕС, которые импортируют российскую трубопроводную нефть или нефтепродукты, не могут их реэкспортировать (другим странам ЕС или третьим странам), поскольку необходимо гарантировать равную ситуацию между странами-членами», — указал он.

О договоренностях по строительству трубопровода из Венгрии в Сербию стало известно 10 октября. Необходимость обходного маршрута для поставок балканскому государству, не входящему в Евросоюз, обусловлена тем, что поставки через соседнюю Хорватию, являющуюся членом ЕС, из-за санкций становятся невозможны. Исключения в нефтяном эмбарго Брюсселя сделаны только для поставок трубопроводной нефти — их летом добился для себя Будапешт, существенно зависящий от этого импорта.

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Платон Щукин
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