Подоляк опроверг свои же слова о сроках остановки транзита нефти из России

Подоляк: Украина будет выполнять обязательства по транзиту нефти в Европу

Советник главы офиса (ОП) Владимира Зеленского Михаил Подоляк фактически опроверг собственные слова о том, что транзит российской нефти через территорию Украины будет прекращен с 1 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу чиновник, сославшись на резолюцию ЕС, заявил, что в указанные сроки «прекратит работу нефтепровод «Дружба», через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть». Согласно новой озвученной трактовке, Украина будет выполнять контрактные обязательства по поставкам, в соответствии с которыми транзит должен продолжаться до 1 января 2030 года.

«Мы поддерживаем решение Еврокомиссии о диверсификации поставок нефти для стран региона, чтобы уменьшить зависимость или полностью отказаться от российской нефти. При этом Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами», — сформулировал Подоляк новую позицию.

В том же опубликованном в первой половине дня интервью советник руководителя ОП указал, что Украина с 1 января не продлит транзит российского газа в Европу, но готова осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ, если в Европе посчитают нужным получать его из Казахстана или Азербайджана.