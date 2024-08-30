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16:46, 30 августа 2024Экономика

Подоляк опроверг свои же слова о сроках остановки транзита нефти из России

Подоляк: Украина будет выполнять обязательства по транзиту нефти в Европу

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса (ОП) Владимира Зеленского Михаил Подоляк фактически опроверг собственные слова о том, что транзит российской нефти через территорию Украины будет прекращен с 1 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу чиновник, сославшись на резолюцию ЕС, заявил, что в указанные сроки «прекратит работу нефтепровод «Дружба», через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть». Согласно новой озвученной трактовке, Украина будет выполнять контрактные обязательства по поставкам, в соответствии с которыми транзит должен продолжаться до 1 января 2030 года.

«Мы поддерживаем решение Еврокомиссии о диверсификации поставок нефти для стран региона, чтобы уменьшить зависимость или полностью отказаться от российской нефти. При этом Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами», — сформулировал Подоляк новую позицию.

В том же опубликованном в первой половине дня интервью советник руководителя ОП указал, что Украина с 1 января не продлит транзит российского газа в Европу, но готова осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию РФ, если в Европе посчитают нужным получать его из Казахстана или Азербайджана.

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      Дмитрий Воронин
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