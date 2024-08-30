На Украине назвали сроки прекращения транзита российской нефти в Европу

Подоляк: Украина прекратит транзит нефти из РФ в Европу с 1 января 2025 года

Транзит российских нефти и газа через территорию Украины будет прекращен с 1 января 2025 года заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его интервью украинским журналистам цитирует издание «Страна».

«С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод «Дружба», через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти», — сказал Подоляк, указав, что решение о прекращении транзита касается и поставок газа.

В настоящее время названные украинским чиновником государства получают российскую нефть по южной ветке нефтепровода, которая не подпадает под санкции ЕС.

