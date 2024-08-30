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11:28, 30 августа 2024Экономика

На Украине назвали сроки прекращения транзита российской нефти в Европу

Подоляк: Украина прекратит транзит нефти из РФ в Европу с 1 января 2025 года

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Транзит российских нефти и газа через территорию Украины будет прекращен с 1 января 2025 года заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его интервью украинским журналистам цитирует издание «Страна».

«С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод «Дружба», через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти», — сказал Подоляк, указав, что решение о прекращении транзита касается и поставок газа.

В настоящее время названные украинским чиновником государства получают российскую нефть по южной ветке нефтепровода, которая не подпадает под санкции ЕС.

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      Дмитрий Воронин
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