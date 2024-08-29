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19:45, 29 августа 2024Мир

В Венгрии заявили об угрозе энергетической безопасности со стороны Украины

Сийярто: Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии
Петер Сийярто (слева)

Петер Сийярто (слева). Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine / Reuters

Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии, блокируя поставки нефти от компании «Лукойл» через свою территорию. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его слова приводит госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Министр [Сийярто] указал, что Украина, юридически блокируя около трети российского импорта нефти в Венгрию, ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Похожая ситуация и в Словакии, где почти 45 процентов российского импорта нефти затронуты действиями Украины», — написал политик.

Ранее Сийярто заявил, что Киев получил указание из Брюсселя прекратить транзит нефти «Лукойла», на фоне которого Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть. Как рассказал министр, на это указывает отсутствие реакции Европейского союза (ЕС) на действия Украины.

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      Максим Габриелян
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