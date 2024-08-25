В Венгрии рассказали о причине прекращения Киевом транзита нефти «Лукойла»

Киев получил указание из Брюсселя прекратить транзит нефти «Лукойла», на фоне которого Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet.
Как рассказал министр, на это указывает отсутствие реакции ЕС на действия Украины.
«ЕС не защитил нашу страну. Это говорит о том, что украинское правительство получило указание из Брюсселя пойти на такой шаг», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что венгерская нефтегазовая компания MOL выразила готовность обеспечить безопасность поставок российской нефти через территорию Украины в европейские страны.