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07:03, 25 августа 2024Экономика

В Венгрии рассказали о причине прекращения Киевом транзита нефти «Лукойла»

Глава МИД Венгрии Сийярто: Евросоюз указал Киеву прервать транзит нефти Лукойла

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Киев получил указание из Брюсселя прекратить транзит нефти «Лукойла», на фоне которого Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet.

Как рассказал министр, на это указывает отсутствие реакции ЕС на действия Украины.

«ЕС не защитил нашу страну. Это говорит о том, что украинское правительство получило указание из Брюсселя пойти на такой шаг», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что венгерская нефтегазовая компания MOL выразила готовность обеспечить безопасность поставок российской нефти через территорию Украины в европейские страны.

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      Юлия Мискевич
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