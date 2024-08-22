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13:28, 22 августа 2024Экономика

В Европе предложили обеспечить поставки российской нефти через Украину

Reuters: венгерская MOL предложила обеспечить транзит нефти из РФ через Украину

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерская нефтегазовая компания MOL выразила готовность обеспечить безопасность поставок российской нефти через территорию Украины в европейские страны. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, его слова приводит Reuters.

Он пояснил, что в настоящее время в Венгрии прорабатывают альтернативную схему доставки российской нефти через Украину. Это стало необходимо после того, как Киев запретил транспортировку сырья компании «Лукойл» по его трубопроводам. По словам Гуйяша, теперь венгерская сторона направит проект новой схемы доставки российского сырья на рассмотрение Украине. Окончательное решение по этому вопросу будет за Киевом, пояснил он.

При этом Гуйяш добавил, что новая схема доставки российской нефти через Украину в Европу, с большой долей вероятности, окажется более дорогостоящей и рискованной. Однако в нынешних обстоятельствах иного выхода из кризисной ситуации не остается. «Решение не бесплатное, но оно хотя бы есть», — резюмировал Гуйяш.

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Об остановке прокачки нефти от компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины стало известно в середине июля. Подобная мера была обусловлена включение российской компании в июне в расширенный санкционный список Киева. В результате Венгрия и Словакии перестали получать сырье из РФ по этому маршруту и призвали Еврокомиссию принять ответные шаги.

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что не собираются обсуждать с европейскими партнерами возможность снятия ограничений на поставки нефти «Лукойла» через свою территорию. Вместо этого премьер-министр республики Денис Шмыгаль призвал власти ЕС максимально снизить импорт российского сырья и найти альтернативных поставщиков.

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      Анатолий Акулов
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