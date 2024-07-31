На Украине заявили о нежелании обсуждать снятие санкций с «Лукойла»

Шмыгаль: Украина не считает предметом обсуждения отмену санкций против «Лукойла»

Власти Украины не считают предметом обсуждения отмену санкций против «Лукойла», из-за которых Словакия и Венгрия не могут получать нефть. О нежелании обсуждать снятие ограничений в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам чиновника, Украина остается надежным энергетическим партнером, который безоговорочно выполняет договоренности о транзите, а главной угрозой для энергетической безопасности Европы в целом является Россия.

«Санкции, введенные Украиной, не являются угрозой для энергетической безопасности Словакии. Угрозой является Россия, ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы», — подчеркнул Шмыгаль.

Украинская сторона настаивает на необходимости максимального отказа от российской нефти — вместо ее покупки необходимо активно развивать альтернативные каналы поставок, так как Россия и энергетическая безопасность — «несовместимые вещи», заявил премьер-министр.

В середине июля Украина остановила поставки нефти от компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба». Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и потребовали от Еврокомиссии принять ответные меры.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европейскую комиссию (ЕК) в блокировке поставок нефти в Венгрию и Словакию. По его словам, Еврокомиссия либо слишком слаба, чтобы заставить Украину уважать фундаментальные интересы двух стран — членов ЕС, либо хочет шантажировать две выступающие за мир страны.