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18:49, 30 июля 2024Мир

Сийярто обвинил Еврокомиссию в блокировке поставок нефти в Венгрию

Сийярто: блокировку поставок нефти в Венгрию придумал не Киев, а Брюссель
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европейскую комиссию (ЕК) в блокировке поставок нефти в Венгрию и Словакию. Его слова приводит ТАСС.

«ЕК или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата (Украину) уважать фундаментальные интересы двух стран — членов ЕС, или вся эта штука была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», — отметил он.

Сийярто также призвал председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен к немедленному ответу на вопрос, давал ли Брюссель указание Киеву блокировать поставки нефти. «И если нет, то почему Еврокомиссия не предприняла никаких действий в течение недели», — заключил министр.

Украина остановила поставки нефти от компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием принять ответные меры.

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      Лина Пивоварова
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