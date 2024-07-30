Сийярто обвинил Еврокомиссию в блокировке поставок нефти в Венгрию

Сийярто: блокировку поставок нефти в Венгрию придумал не Киев, а Брюссель

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европейскую комиссию (ЕК) в блокировке поставок нефти в Венгрию и Словакию. Его слова приводит ТАСС.

«ЕК или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата (Украину) уважать фундаментальные интересы двух стран — членов ЕС, или вся эта штука была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», — отметил он.

Сийярто также призвал председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен к немедленному ответу на вопрос, давал ли Брюссель указание Киеву блокировать поставки нефти. «И если нет, то почему Еврокомиссия не предприняла никаких действий в течение недели», — заключил министр.

Украина остановила поставки нефти от компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием принять ответные меры.