Европейская страна перестала получать нефть из России

Bloomberg: Словакия перестала получать нефть из России из-за запрета Украины

Словакия перестала получать нефть от «Лукойла» по трубопроводу. Об отмене поставок в европейскую страну сообщает Bloomberg, информацию агентства приводит «Интерфакс».

Представители расположенного в Братиславе национального транспортного оператора Transpetrol заявили, что российская нефтяная компания была внесена в расширенный украинский санкционный список, и с этого момента поставки от нее прекратились.

В июне Киев ужесточил санкции против «Лукойла», одного из крупнейших поставщиков нефти в Словакию по южному участку нефтепровода «Дружба». Украина запретила использовать свои трубопроводы для транзита сырья. В результате с перебоями в поставках столкнулась и Венгрия. Сейчас венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. и российская сторона работают над решением проблемы.

«Сейчас мы трудимся над выработкой юридического решения для их возобновления через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, сейчас на Украине сложилась правовая ситуация, из-за которой поставки сырья невозможны.

В начале июля президент России Владимир Путин заявил об охлаждении торговых отношений РФ и Венгрии. Он констатировал большой спад в торговом обороте, однако подчеркнул, что осуществляются солидные проекты.