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14:14, 5 июля 2024Экономика

Путин оценил торговые отношения России и Венгрии

Путин: в торговых отношениях между Россией и Венгрией наблюдается спад

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости / kremlin.ru

В торговых отношениях между Россией и Венгрией отмечается охлаждение. Об этом в ходе встречи с премьер-министром европейской страны Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, наблюдается большой спад в торговом обороте. Путин оценил снижение объемов взаимной торговли в 35 процентов. «Но в целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются», — добавил он.

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Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву с официальным визитом для проведения переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Президент также проведет переговоры с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Ранее Орбан заявлял, что причиной спада европейской экономики стали неверные действия руководства Европейского союза (ЕС). «Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики», — подчеркнул он. По его словам, наиболее явными ошибками руководства ЕС являются подход к «зеленому переходу», излишнее бюрократическое обременение европейских сельхозпроизводителей, а также провал в налоговой сфере, следствием которого стал отток инвестиций.

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