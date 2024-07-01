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21:49, 1 июля 2024Экономика

Венгрия назвала причину спада экономики ЕС

Орбан: причиной спада экономики Европы стали ошибочные действия руководства ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что причиной спада европейской экономики стали ошибочные действия руководства Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в статье для Financial Times.

«Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики», — подчеркнул он.

По его словам, наиболее явными ошибками руководства ЕС являются подход к «зеленому переходу», излишнее бюрократическое обременение европейских сельхозпроизводителей, а также провал в налоговой сфере, следствием которого стал отток инвестиций.

Ранее сообщалось, что Венгрия начала свое председательство в Совете Европейского союза сроком на полгода. Страна принимает эстафету у Бельгии, чтобы в конце декабря передать ее Польше. Будапешт возглавит Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

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      Марина Совина
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