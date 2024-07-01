Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:18, 1 июля 2024Мир

Венгрия возглавила Совет ЕС

Венгрия начала председательство в Совете ЕС с 1 июля

Фото: Christian Lue / Unsplash

Венгрия начала свое председательство в Совете Европейского союза (ЕС) сроком на полгода. Страна принимает эстафету у Бельгии, чтобы в конце декабря передать ее Польше, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Будапешт возглавит Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

Сложные отношения с Брюсселем повлияли даже на выбор девиза председательства: «Сделаем Европу вновь великой!». Данный девиз напоминает предвыборный лозунг бывшего лидера США Дональда Трампа, которого не поддерживает действующее руководство Евросоюза. Несмотря на это, на его стороне открыто выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальным логотипом председательства стал кубик Рубика — в 2024 году изобретению венгерского инженера Эрне Рубика исполнилось 50 лет. На сайте председательства говорится, что головоломка требует «стратегического видения, терпения, дисциплины и точности — тех качеств, которые необходимы для председательства Венгрии в Совете ЕС».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Он отметил, что не поддерживает процесс присоединения, но блокировать его не будет.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Париже опять произошли беспорядки. В этот раз протестующих не устроили итоги выборов в парламент

      Раскрыт вред гаджетов для успокоения ребенка

      Венгрия возглавила Совет ЕС

      В Киеве прозвучали взрывы

      Генсек НАТО оценил необходимость пересмотра ядерной доктрины альянса

      Мать нашла секс-игрушку у дочери и отказалась идти на ее выпускной

      В Boeing столкнулись с обвинениями в преступном мошенничестве

      Украинцам предрекли беспощадный и разрушительный Майдан

      Маск отреагировал на беспорядки во Франции одним символом

      Российские десантники раскрыли тактику при штурме Раздоловки в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше