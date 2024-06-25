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11:02, 25 июня 2024Мир

Названы сроки начала «предметных» переговоров о вступлении Украины в ЕС

FT: основной этап переговоров о членстве Киева в ЕС начнется не ранее 2025 года

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Основной этап переговоров о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС) начнется не ранее 2025 года, несмотря на то, что официальная дата начала обсуждений — 25 июня 2024 года. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Чиновники ЕС ожидают, что предметные переговоры начнутся под председательством Польши в блоке, которое начнется 1 января», — пишет издание с уточнением, что до этого Украине предоставят «переговорную структуру» реформ и законодательства, которое ей необходимо принять, прежде чем она будут признана «готовой к присоединению».

Отмечается, что начало 1 июля председательства Венгрии в Совете ЕС может стать преградой на пути к вступлению Украины в объединение. Польша, которая придет на смену Венгрии 1 января 2025 года, напротив, будет способствовать началу предметных обсуждений по членству Киева в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он отметил, что не поддерживает процесс присоединения, но блокировать его не будет.

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      Лина Пивоварова
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