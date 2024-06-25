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09:14, 25 июня 2024Мир

Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Орбан: Венгрия не согласна с переговорами о вступлении Украины в Евросоюз

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Венгрия не согласна с переговорами о вступлении Украины в Евросоюз. Идею раскритиковал премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Tagesschau.

«Венгрия не согласна с этим процессом присоединения, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», — заявил политик.

По словам венгерского премьера, переговоры представляют собой «чисто политически мотивированный процесс». Он подчеркнул, что сначала членам европейского объединения нужно будет изучить последствия принятия в свои ряды находящуюся в состоянии конфликта страны, границы которой на практике неясны.

Ранее Орбан заявил, что единственный человек, способный завершить конфликт на Украине, — бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что в настоящее время Европе нужны такие политики, как Трамп, «которые встряхнут систему».

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      Семен Александров
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