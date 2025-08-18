Страна Европы перестала получать нефть по «Дружбе»

TA3: Подача нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» пресеклась

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» с Украины в Словакию были прерваны из-за перебоев с электроснабжением. Об этом сообщил словацкий канал TA3.

Как заявили представители компании Mero, владельца и оператора чешского участка трубопровода «Дружба», перебоев с поставками нефти в Чехию не было благодаря наличию достаточных эксплуатационных резервов в Словакии.

Ранее сообщалось, что российскую нефть перестал получать еще один ее покупатель — Венгрия. Это случилось после того, как украинский беспилотник ударил по трансформаторной станции трубопровода. Отмечалось, что восстановление станции ведется, но пока неизвестно, когда прокачка возобновится.

В Венгрии заявили, что огорчены этой атакой, поскольку «Дружба» является важной составляющей энергетической безопасности Венгрии.