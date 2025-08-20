Мир
00:39, 20 августа 2025Мир

Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновили

Сийярто: Остановившаяся из-за атаки Украины «Дружба» возобновила прокачку нефти
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Поставки из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновили после того, как прокачка нефти останавливалась из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто по результатам телефонного звонка первому замминистра энергетики России Павлу Сорокину.

Венгерский министр напомнил, что 18 августа Киев ударил беспилотником по инфраструктуре нефтепровода, в результате пришлось проводить ремонтные работы. Как только российские специалисты завершили их, поставки нефти в Венгрию восстановились.

«Я только что поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения», — написал Сийярто. Будапешт ожидает, что Украина впрель не предпримет подобных атак на нефтепровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжение Венгрии. «Эта не наша война, оставьте нас в покое!» — подчеркнул он.

Ранее Сийярто резко отреагировал на заявление украинского дипломата Андрея Сибиги, который посоветовал ему жаловаться Москве после обвинений Будапешта в атаках на трубопровод. Он указал на то, что Украина сама во многом зависит от его страны в вопросах энергетики.

