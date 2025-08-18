Сийярто напомнил Украине, что электричество у нее из Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявление украинского дипломата Андрея Сибиги, который посоветовал ему жаловаться Москве после обвинений Будапешта в атаках на нефтепровод. Венгерский министр напомнил на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что Украина сама во многом зависит от его страны в вопросах энергетики.

Сийярто в соцсетях отметил, что десятилетиями Россия поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба» и этот маршрут остается ключевым для энергетической безопасности страны. Однако, по его словам, из-за действий Киева транспортировка сырья регулярно оказывается под угрозой.

Министр также подчеркнул, что значительная часть электроэнергии, которой пользуется Украина, поступает именно из Венгрии. По его мнению, подобные обстоятельства должны заставить украинских политиков вести себя более ответственно и учитывать реальное положение дел.

Ранее Будапешт обвинил Киев в ударах по нефтяной инфраструктуре, из-за которых произошла остановка поставок нефти. Глава МИД Украины Андрей Сибига после сообщений от Петера Сийярто заявил, что Венгрии стоит направлять свои жалобы и угрозы своим друзьям в Москве.