Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 18 августа 2025Мир

Сийярто напомнил Украине про электричество из Венгрии

Сийярто напомнил Украине, что электричество у нее из Венгрии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявление украинского дипломата Андрея Сибиги, который посоветовал ему жаловаться Москве после обвинений Будапешта в атаках на нефтепровод. Венгерский министр напомнил на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что Украина сама во многом зависит от его страны в вопросах энергетики.

Сийярто в соцсетях отметил, что десятилетиями Россия поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба» и этот маршрут остается ключевым для энергетической безопасности страны. Однако, по его словам, из-за действий Киева транспортировка сырья регулярно оказывается под угрозой.

Министр также подчеркнул, что значительная часть электроэнергии, которой пользуется Украина, поступает именно из Венгрии. По его мнению, подобные обстоятельства должны заставить украинских политиков вести себя более ответственно и учитывать реальное положение дел.

Ранее Будапешт обвинил Киев в ударах по нефтяной инфраструктуре, из-за которых произошла остановка поставок нефти. Глава МИД Украины Андрей Сибига после сообщений от Петера Сийярто заявил, что Венгрии стоит направлять свои жалобы и угрозы своим друзьям в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о звонке Путину

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Стало известно о необычном способе Трампа надавить на Зеленского

    Трамп высказался о прекращении огня для мира на Украине

    Один европейский лидер не приехал на встречу с Зеленским

    Зеленский рассказал о проблемах с закупкой оружия у США

    Сына принцессы официально обвинили в четырех изнасилованиях

    В Раде предложили изменить границы Украины

    Трамп призвал к встрече с участием Путина и Зеленского

    В феврале Зеленского пристыдили за наряд в Белом доме. Как он оделся на встречу с Трампом на этот раз?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости