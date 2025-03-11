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20:09, 11 марта 2025Экономика

В Венгрии сообщили о возобновлении поставок российской нефти

Глава МИД Венгрии Сийярто: Поставки российской нефти по «Дружбе» возобновились
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновились после атаки украинского беспилотника. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) европейской республики Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 11 марта. После проведения ремонтных работ на поврежденном участке поставки российской нефти по этому маршруту возобновились, уточнил он. «Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника», — сообщил Сийярто.

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Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял на себя ответственность за организацию атаки на один из участков трубопровода «Дружба». Взрывы были зафиксированы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь», расположенной в Орловской области. Эта станция обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода. Атаку с использованием беспилотника на объект организовали спецслужбы и подразделения ВСУ.

На инцидент вскоре отреагировал Сийярто. Он назвал неприемлемыми атаки Украины на критическую для энергобезопасности европейской страны инфраструктуру. Глава МИД напомнил, что от поставок российской нефти по этому трубопроводу зависит не только Венгрия, но и соседняя Словакия. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — резюмировал он.

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