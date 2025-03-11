В Венгрии раскрыли причину приостановки поставок российской нефти

Глава МИД Венгрии Сийярто: Поставки нефти из России прекратились из-за атаки ВСУ

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причину прекращения транзита сырья из РФ раскрыл глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в ночь на вторник, 11 марта, украинский беспилотник атаковал измерительную станцию ​​нефтепровода «Дружба». Из-за этого инцидента было принято решение приостановить поставки российской нефти по этому маршруту. Транзит может возобновиться после проведения ремонтных работ, которые запланированы на вечер.

Глава ведомства добавил, что власти Венгрии считают неприемлемыми подобные атаки ВСУ на критическую для энергобезопасности европейской страны инфраструктуру. В случае значительных повреждений трубопровода пострадать может не только Будапешт, но и соседняя Словакия, которая также зависит от импорта российского сырья по этому маршруту. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — заключил Сийярто.

Ранее еще одна европейская страна лишилась поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». В начале марта транзит сырья из РФ в Чехию был приостановлен на фоне проблем с оплатой из-за американских санкций. В результате нефтеперерабатывающему заводу Unipetrol пришлось обратиться за помощью к властям республики. В правительстве Чехии в итоге согласились выделить из госрезервов 330 тысяч тонн нефти. В то же время глава местного Минпромторга Лукаш Влчек отмечал, что угрозы дефицита сырья в стране нет.

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