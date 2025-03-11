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17:11, 11 марта 2025Экономика

В Венгрии раскрыли причину приостановки поставок российской нефти

Глава МИД Венгрии Сийярто: Поставки нефти из России прекратились из-за атаки ВСУ
Анатолий Акулов (редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причину прекращения транзита сырья из РФ раскрыл глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в ночь на вторник, 11 марта, украинский беспилотник атаковал измерительную станцию ​​нефтепровода «Дружба». Из-за этого инцидента было принято решение приостановить поставки российской нефти по этому маршруту. Транзит может возобновиться после проведения ремонтных работ, которые запланированы на вечер.

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Глава ведомства добавил, что власти Венгрии считают неприемлемыми подобные атаки ВСУ на критическую для энергобезопасности европейской страны инфраструктуру. В случае значительных повреждений трубопровода пострадать может не только Будапешт, но и соседняя Словакия, которая также зависит от импорта российского сырья по этому маршруту. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — заключил Сийярто.

Ранее еще одна европейская страна лишилась поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». В начале марта транзит сырья из РФ в Чехию был приостановлен на фоне проблем с оплатой из-за американских санкций. В результате нефтеперерабатывающему заводу Unipetrol пришлось обратиться за помощью к властям республики. В правительстве Чехии в итоге согласились выделить из госрезервов 330 тысяч тонн нефти. В то же время глава местного Минпромторга Лукаш Влчек отмечал, что угрозы дефицита сырья в стране нет.

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