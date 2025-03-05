В Чехии раскрыли причину прекращения поставок российской нефти

Reuters: Поставки нефти в Чехию по «Дружбе» прекратились из-за проблем с оплатой

Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были прекращены из-за возникших из-за западных санкций проблем с платежами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Речь идет о платежах между польским владельцем чешских НПЗ (нефтегазового концерна Orlen) и российскими поставщиками сырья. Из-за возникших перебоев местный нефтеперерабатывающий завод Unipetrol обратился за помощью к властям республики. В правительстве Чехии в итоге согласились выделить НПЗ в общей сложности 330 тысяч тонн нефти из государственных резервов.

По словам одного из собеседников агентства, платежи были приостановлены из-за проблем, возникших в связи с последним пакетом американских санкций. На этом фоне российская сторона приняла решение отменить заявки чешских импортеров на поставки в марте. В компании «Транснефть», являющейся оператором нефтепроводов РФ, как и в концерне Orlen, не стали ни опровергать, ни подтверждать вышеуказанную причину остановки транзита.

Глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек ранее отметил, что недостатка в сырье для нужд местных компаний и домохозяйств нет. Если же сторонам не удастся прийти к компромиссу и решить проблему в сжатые сроки, страна может начать получать сырье по итальянскому нефтепроводу TAL+, который технически готов.