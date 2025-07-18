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14:45, 18 июля 2025Экономика

Одной европейской стране запретили покупать российскую нефть

Евросоюз отменил разрешение для Чехии покупать российскую нефть
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) отменил разрешение для Чехии покупать российскую нефть. О запрете для европейской страны говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакта санкций, сообщает ТАСС.

Ранее Чехия имела право закупать российское сырье через трубопровод «Дружба». По итогам 2024 года она таким образом импортировала 42 процента от общего объема закупленной нефти или всего 2,7 миллиона тонн.

При этом с 4 марта 2025 года поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были остановлены. По словам министра промышленности и торговли республики Лукаша Влчека, поставки прекратились из-за непрохождения платежей между покупателем нефти и российским поставщиком после принятия США последнего пакета санкций против РФ.

В апреле премьер-министр республики Петр Фиала и министр финансов Збынек Станюра заявили, что после модернизации нефтепровода TAL Чехия впервые за десятилетия перестала зависеть от поставок российской нефти. Теперь чешские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают сырье только из итальянских портов и в состоянии обходиться без поставок по нефтепроводу «Дружба». В год закупки Чехии по TAL могут достигать восьми миллионов тонн, что полностью перекрывает потребление национальных НПЗ.

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