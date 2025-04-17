Европейская страна стала независимой от российской нефти

Чехия сообщила о достижении независимости от поставок российской нефти

После модернизации нефтепровода TAL Чехия перестала зависеть от поставок российской нефти впервые за десятилетия. Об этом со ссылкой на заявления премьер-министра республики Петра Фиалы и министра финансов Збынека Станюры сообщает Reuters.

Теперь чешские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают сырье только из итальянских портов и в состоянии обходиться без поставок по нефтепроводу «Дружба». В год закупки Чехии по TAL могут достигать восьми миллионов тонн, что полностью перекрывает потребление национальных НПЗ.

В четверг, 17 апреля, предприятие в Литвинове получит первую партию из увеличенных объемов. По словам Фиалы, страна сделала еще один шаг на пути к энергетической независимости.

Правительство приняло решение о модернизации TAL в ноябре 2022 года в ответ на начало Россией боевых действий на Украине. Отказаться от российской нефти удалось на пару месяцев раньше, чем ожидалось.

Российские эксперты считают, что решение Праги прекратить нефтяное сотрудничество с Москвой окажется невыгодным для нее самой, потому что местные НПЗ настроены на российские сорта, а модернизация стоит денег. В результате чешским компаниями какое-то время придется нести расходы и переплачивать за дефицитные партии.