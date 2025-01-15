Названы последствия отказа Чехии от российской нефти

Аналитик ФНЭБ Юшков: Отказ Чехии от поставок нефти из России будет невыгодным

Если Чехия откажется от поставок нефти из России, это будет экономически невыгодно для нее самой, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия такого решения Праги.

«Формально они могут отказаться, это сделать реально. Другой вопрос, что это будет экономически гораздо менее эффективно, чем получать нефть из России. Именно поэтому они до сих пор покупают российскую нефть по нефтепроводу "Дружба". Это старые контракты, у них нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) настроены именно под российский сорт Urals еще с советских времен, эти НПЗ расположены на конце нефтепровода "Дружба"», — объяснил он.

По словам аналитика, самым трудным для Чехии будет найти похожий сорт нефти, чтобы он подходил под параметры НПЗ страны.

Чехии нужно будет найти похожий сорт нефти по характеристикам, чтобы не перенастраивать свои НПЗ, либо смешивать несколько сортов, чтобы получить нужные характеристики общей массы. Соответственно, это затраты, потому что подобная нефть в мире очень востребована Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«То же самое и у остального Евросоюза, остались только поставки [из России] в Венгрию, Чехию, Словакию, а также в Сербию, и все. Остальные получали российскую нефть, мы до конца 2022 года оставались крупнейшим поставщиком. Естественно, все эти НПЗ настроены под российский Urals — и в Германии, и в Италии, и во многих других странах Евросоюза. Когда они отказались от нашей нефти, они вынуждены были искать что-то похожее, поэтому подобные сорта сейчас в дефиците и на них относительно высокие цены. Чехия просто вступит в конкуренцию за эти сорта, плюс стоимость доставки выше, чем из России по нефтепроводу "Дружба"», — заключил он.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна готова полноценно перейти на поставки нефти по западному маршруту трансальпийского трубопровода TAL и подключенного к нему нефтепровода IKL при прекращении поставок из России. По его словам, увеличение мощности TAL даст дополнительные 4 миллиона тонн нефти. Таким образом, страна сможет импортировать до 8 миллионов тонн углеводородов в год и полностью закроет потребности.