Сийярто ответил попытавшемуся оправдать нападение ВСУ на нефтепровод Сибиге

Сийярто: Поставки нефти в Венгрию прекращаются из-за украинских нападений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге, попытавшемуся оправдать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба» и посоветовавшему ему «жаловаться на россиян». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Факт первый: Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это отвечает интересам Венгрии», — написал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, поставки российской нефти в Венгрию регулярно прекращаются именно из-за украинских нападений, а это противоречит интересам Будапешта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об атаке Киева на ведущий в Венгрию нефтепровод. Она отметила, что Украина не остановится теперь ни перед чем.

