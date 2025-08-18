Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 18 августа 2025Мир

Захарова высказалась об атаке Украины на ведущий в Венгрию нефтепровод

Захарова об атаке на нефтепровод в Венгрию: Украина не остановится ни перед чем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина не остановится теперь ни перед чем. Таким образом в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об атаке Киева на ведущий в Венгрию нефтепровод.

«Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру», — написала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, они уже совершали теракты в Африке, на Ближнем Востоке, освоили нелегальный рынок оружия в Европе и отработали с западными заказчиками черную трансплантологию.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна перестала получить российскую нефть по нефтепроводу. Причиной стала атака Украины на трансформаторную станцию, работающую на маршруте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты с дальностью 3000 километров. На что способна «Фламинго»?

    Москвич избил битой прохожего из-за сигареты

    В России захотели ввести сокращенный рабочий день для мужчин с одной целью

    Гоблин раскрыл отношение к мату и назвал его тайным языком

    У известного актера нашли многотысячный долг перед налоговой

    Стеснявшаяся покидать дом из-за размера лба женщина показала лицо после его уменьшения

    Шансы на мирное соглашение по Украине до конца года оценили

    Раскрыта причина выбора бывшего подполковника СБУ в качестве жертвы террористов

    В Германии призвали к примирению с Россией

    Россиянам дали рецепт для преумножения сбережений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости