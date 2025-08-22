Министр экономики Словакии Сакова предупредила об остановке поставок нефти из РФ

Поставки российской нефти в Словакию вскоре остановятся из-за новой атаки на нефтепровод «Дружба». Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) предупредила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Она уточнила, что удар был нанесен по инфраструктуре нефтепровода на российской территории у белорусской границе. «Перекачка скоро остановится. Выясняем масштаб ущерба», — написала чиновница.

Ранее об остановке поставок нефти по «Дружбе» в Венгрию рассказал глава МИД республики Петер Сийярто, назвавший действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) очередной атакой на энергетическую безопасность.

Это уже третий за последнее время эпизод приостановки прокачки, связанный с повреждениями инфраструктуры газопровода. В последний раз работу маршрута удалось возобновить в среду, 18 августа.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтвердил удар по станции «Унеча» 21 августа. Это четвертая с начала месяца атака на объект, в первый раз беспилотник попал в него 6 августа. Кроме того, 18 августа ВСУ ударили по станции «Никольское» в Тамбовской области.

В ответ на претензии Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал Будапешту адресовать свои претензии напрямую в Москву. В свою очередь, Сийярто указал, что большую часть импорта электроэнергии в случае необходимости Украина получает через Венгрию.