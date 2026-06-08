В смартфонах Samsung нашли секретный режим

В смартфонах Samsung нашли секретный адаптивный режим, управляющий смартфоном

Компания Samsung внедрила новый адаптивный режим работы смартфона, объединяющий производительность и экономию батареи. Об этом заявил в соцсети X известный инсайдер Ice Universe.

Новый секретный режим появился в смартфонах корейского бренда у пользователей в Китае. Они нашли в настройках адаптивный режим, который работает на основе алгоритма, анализирующего особенности использования устройства и запоминающего привычки пользователя. В сообщении Ice Universe говорится, что новый режим может ускорить смартфон и продлить время автономной работы.

Журналисты издания Android Authority объяснили, что в телефонах Samsung есть два профиля производительности — стандартный и облегченный. При активации первого режима телефон старается по возможности увеличивать мощность процессора в задачах, при включении второго — снизить производительность, тем самым сэкономив заряд аккумулятора. Скорее всего, новый адаптивный режим будет объединять преимущества обоих профилей.

«То есть вы получаете преимущество энергоэффективности облегченного профиля для несложных задач, но при этом быстродействие стандартного профиля при выполнении более ресурсоемких задач», — объяснили авторы. В настоящий момент новый режим появился только в Китае на смартфонах серии Galaxy S26, но наверняка его в ближайшее время добавят в устройства по всему миру.

Ранее журналисты издания How-To Geek рассказали, что смартфоны Samsung при редактировании фотографий делают резервные копии, которые способны занять все место в памяти устройства.