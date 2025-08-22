Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об остановке поставок нефти из РФ по «Дружбе»

Нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после атаки на его инфраструктуру, находящуюся на российской территории. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил глава МИД Петер Сийярто, назвавший ситуацию очередной попыткой втянуть республику в войну.

Удар по нефтеперекачивающей станции «Унеча» в Брянской области стал уже четвертым с начала месяца, в первый раз беспилотник попал в нее 6 августа. Кроме того, 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области.

Об остановках поставок российской нефти за последнюю неделю сообщали Венгрия и Словакия. Возобновить прокачку удалось в среду, 20 августа. По словам Сийярто, в Будапеште рассчитывали, что Украина в дальнейшем не будет атаковать жизненно важный трубопровод.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в своем Telegram-канале подтвердил удар по станции «Унеча» 21 августа, опубликовав видео с предположительными последствиями атаки.

Ранее в крупнейшей нефтяной компании Венгрии MOL сообщили, что рассматривают вариант восстановления нефтепровода из Одессы, который позволит получать поставляемое танкерами в украинский порт сырье. Такая схема даст возможность отказаться закупок российской нефти, из-за которых Будапешт подвергается давлению со стороны Евросоюза.