Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:24, 22 августа 2025Экономика

Поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об остановке поставок нефти из РФ по «Дружбе»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после атаки на его инфраструктуру, находящуюся на российской территории. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил глава МИД Петер Сийярто, назвавший ситуацию очередной попыткой втянуть республику в войну.

Удар по нефтеперекачивающей станции «Унеча» в Брянской области стал уже четвертым с начала месяца, в первый раз беспилотник попал в нее 6 августа. Кроме того, 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области.

Об остановках поставок российской нефти за последнюю неделю сообщали Венгрия и Словакия. Возобновить прокачку удалось в среду, 20 августа. По словам Сийярто, в Будапеште рассчитывали, что Украина в дальнейшем не будет атаковать жизненно важный трубопровод.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в своем Telegram-канале подтвердил удар по станции «Унеча» 21 августа, опубликовав видео с предположительными последствиями атаки.

Ранее в крупнейшей нефтяной компании Венгрии MOL сообщили, что рассматривают вариант восстановления нефтепровода из Одессы, который позволит получать поставляемое танкерами в украинский порт сырье. Такая схема даст возможность отказаться закупок российской нефти, из-за которых Будапешт подвергается давлению со стороны Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне

    Российские чиновники потребовали от вдовы бойца СВО вернуть переплату с гробовых

    41-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном бюстгальтере

    ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР

    Кинокритик Долин получил гражданство европейской страны

    Пытавшуюся прорвать границу России пехоту ВСУ сняли на видео

    Следящим за фигурой женщинам предложили добавить в ежедневное меню всего один овощ

    Раскрыт метод остановки развития рака крови

    Поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости